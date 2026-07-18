Канада изпадна от Лигата на нациите след пряка битка срещу Куба

Първата важна развръзка във Волейболната лига на нациите при мъжете за 2026 година вече е факт. Националният отбор на Канада изпадна от елитната дивизия след категорична загуба от Куба с 0:3 (22:25, 21:25, 27:29) в пряк сблъсък за оцеляване.

Мачът, който се изигра в предпоследния ден от предварителната фаза, окончателно предреши съдбата на канадците. С едва една победа и 10 загуби преди последния кръг, тимът на Канада вече няма математически шансове да избегне последното място в класирането, което води до изпадане.

Въпреки че северноамериканците имат 10 точки срещу само 4 за Китай, който също е с една победа, регламентът на турнира спасява азиатския тим. Като домакин на финалите, Китай има гарантирано място сред първите осем отбора в крайното класиране на предварителната фаза. По този начин китайците не могат да заемат последната позиция, която води до изпадане, и тя остава за Канада.

Така последният кръг от надпреварата се оказва без значение за битката за оцеляване. Преди финалните си мачове Канада остава с една победа, докато Белгия и Куба вече имат по 3 победи, което прави всякакъв обрат невъзможен.

С това изпадане приключва един цял цикъл за Канада, която беше неизменна част от Волейболната лига на нациите от самото ѝ създаване. Северноамериканският отбор участва още в първото издание на турнира през 2018 г., когато постигна силно седмо място. Оттогава представянето им е колебливо: 9-о място през 2019 г., 8-о през 2021 г. и 15-о през 2022 г., когато все пак успяха да се спасят благодарение на две победи – една повече от изпадналия тогава тим на Австралия.

Последваха 12-о място през 2023 г., отлично 6-о място през 2024 г. и 13-о през 2025 г., преди да се стигне до горчивия край сега с изпадане, което прекъсва тяхното непрекъснато присъствие в турнира. Релегацията ще лиши Канада от възможността да трупа точки за световната ранглиста, където отборът вече се срина до 16-о място, губейки 32,67 точки от началото на надпреварата.

Мигел Лопес реализира 16 точки (2 блока) за успеха на Куба.

Марлон Янт Ерера добави още 14 точки (2 аса, 2 блока).

Скайлър Варга бе най-резултатен за Канада с 15 точки.

Артур Шварц добави още 10 точки.

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