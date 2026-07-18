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Словения на финалите след победа над Иран

  • 18 юли 2026 | 03:36
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Словения на финалите след победа над Иран

Мъжкият национален отбор на Словения си осигури класиране за финалите във Волейболната Лига на нациите през тази година. Воденият от Фабио Соли тим надигра трудно, но чисто Иран с 3:0 (27:25, 25:19, 26:24) във втория си мач от турнира в Група 7 от последната трета седмица на Лигата, игран късно снощи пред само около 550 зрители в зала "Белградска Арена" в сръбската столица.

Така словенците са на 3-о място в общото временно класиране на основната фаза с 8 победи, 2 загуби и 20 точки, като вече са сигурни за финалния турнир в Нинбо (Китай). Иран е на 13-а позиция в подреждането със само 3 победи, 8 загуби и 11 точки, но може да се смята, че ще запази мястото си в световната надпревара и за догодина.

Тази вечер (18 юли) Словения ще играе с Турция от 17,30 часа българско време. Последната среща на турнира за "персите" също е с турския тим, но в неделя (19 юли) от 14,00 часа.

Рок Можич заби 19 точки (5 блока! и 1 ас), а Ник Муянович се отчете с 15 точки за победата на Словения.

За тима на Иран Али Хаджипур реализира 11 точки (1 блок), а Али Хагхпараст и Мортеза Шарифи завършиха с по 9 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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