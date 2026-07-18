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Обамеянг е новият играч на Депортиво

  • 18 юли 2026 | 01:27
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Обамеянг е новият играч на Депортиво

Депортиво Ла Коруня привлече Пиер-Емерик Обамеянг. Договорът на състезателя ще бъде за два сезона до юни 2028 г. Без съмнение, това е звезден трансфер за отбора, който го очаква с отворени обятия.

Обамеянг ще подсили новак в Ла Лига
Обамеянг ще подсили новак в Ла Лига

Нападателят пристига отМарсилия, където през миналия сезон направи забележителна кампания. В Лига 1 той изигра 30 мача, в които отбеляза 10 гола и направи 6 асистенции. Освен това участва в 2 срещи за купата на страната, в които вкара един гол, както и в 8 мача от Шампионската лига, където се отчете с 3 попадения и 4 асистенции.

Обамеянг акостира на „Риасор“ след бляскава кариера в някои от най-големите клубове в европейския футбол. Сред тях се откроява периодът му в Борусия Дортмунд, където се утвърди като един от най-резултатните нападатели на континента със своите 141 гола в 213 мача. Той също така е играл за отбори като Арсенал и Барселона.

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