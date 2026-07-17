Куба с много ценна победа над Аржентина след петгеймова драма

Волейболистите от националния отбор на Куба постигнаха едва втора, но много ценна победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Кубинците надделяха изключително трудно и драматично над Аржентина с 3:2 (17:25, 25:19, 22:25, 25:21, 15:12) във втората си среща от турнира в Група 9 от последната трета седмица на Лигата, играна тази сутрин пред над 3100 зрители в залата в Осака (Япония).
Така играчите от острова на свободата се изкачиха на 16-о място в общото временно класиране на основната фаза с 2 победи, 8 загуби и 7 точки, като вече са много близо до оставането си във VNL догодина. Аржентина пък е на 14-а позиция с 3 победи, 7 загуби и 10 точки и също може да бъде по-спокойна за мястото си в световната надпревара.
Утре (18 юли) първо Куба ще играе с Канада, а след това "гаучосите" ще спорят със световния шампион Италия. Срещите са съответно от 07,00 и 13,20 часа българско време.
Над всички за Куба бе Марлон Янт със страхотните 28 точки (4 блока и 3 аса). Мигел Анхел Лопес реализира още 19 точки (1 блок и 3 аса) за победата.
За Аржентина Мануел Армоа заби 21 точки (2 блока и 4 аса), а Лусиано Висентин се отчете с 18 точки (2 аса), но и това не беше достатъчно за успеха.
Снимки: volleyballworld.comДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google