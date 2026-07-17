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Япония с 11 от 11 в Лигата на нациите

  • 17 юли 2026 | 18:53
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Япония с 11 от 11 в Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор на Япония постигна 11-а поредна победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Играчите на Лоран Тили биха без проблеми Белгия с 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) в третия си мач от турнира в Група 9 от последната трета седмица на основната фаза, на който са домакини, игран този следобед пред близо 7300 зрители в залата в Осака.

Япония остава непобедена и еднолично начело в общото временно класиране на Лигата с 11 победи от 11 мача и 27 точки. "Червените дяволи" пък са едва на 15-а позиция в подреждането с 3 победи, 8 загуби и 9 точки в актива си, но почти сигурно ще запазят мястото си в световната надпревара и за догодина. Утре (18 юли) и двата тима ще почиват, а в неделя (19 юли), в последния ден на турнира, първо Белгия ще играе с Канада, а Япония ще излезе срещу Аржентина. Срещите са съответно от 06,00 и 13,20 часа българско време.

Масато Кай стана най-полезен за Япония с 18 точки (1 блок и 1 ас) за победата. Кенто Мияура (1 ас) добави още 11 точки за успеха.

За Белгия Ферре Регерс с 20 точки (1 блок и 1 ас) беше единственият с двуцифров актив.

Снимки: volleyballworld.com

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