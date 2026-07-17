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Иран с драматичен обрат срещу Германия във VNL

  • 17 юли 2026 | 18:21
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Иран с драматичен обрат срещу Германия във VNL

Националният отбор на Иран записа много важна 3-а победа във Волейболната Лига на нациите при мъжете. "Персите" направиха драматичен обрат и надделяха над Германия с 3:2 (25:22, 26:28, 18:25, 25:29, 15:12) във втория си двубой от турнира в Група 7 от последната трета седмица на Лигата, игран снощи пред едва 325 зрители в зала "Белградска Арена" в сръбската столица.

Играчите на Роберто Пиаца са на 13-о място в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара с 3 победи, 7 загуби и 11 точки, а Бундестимът е на 12-а позиция в подреждането с 4 победи, 6 загуби и 13 точки. Двата отбора могат да бъдат почти сигурни за запазване на местата си в Лигата. Днес (17 юли) Иран ще играе със Словения, а следващия мач на турнира за Германия е срещу домакините от Сърбия утре (18 юли) от 21,00 часа българско време.

Али Хаджипур стана най-полезен за Иран с 23 точки (2 блока и 3 аса). Али Хагхпараст (2 блока) и Мортеза Шарифи приключиха с 16 и 13 точки за победата.

За германците Ерик Рьорс и Ян Бьоме (4 блока) реализираха 18 и 17 точки, но и това не помогна за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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