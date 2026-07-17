Сърбия продължава битката за финалите след обрат срещу Украйна

Мъжкият национален отбор на Сърбия продължава битката за класиране на финалите в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Момчетата на Джордже Крецу направиха страхотен обрат и се наложиха над Украйна с 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23) във втория си мач от турнира в Група 7 от последната трета седмица на Лигата, на който са домакин, игран късно снощи пред около 2200 зрители в зала "Белградска Арена".

Сръбската "репрезентация" е на 9-о място в общото временно класиране на основната фаза с 5 победи, 5 загуби и 15 точки, докато Украйна е на 6-а позиция в подреждането с 6 победи, 4 загуби и 19 точки. Така и двата тима имат реални шансове да играят на финалите в Нинбо (Китай). Днес (17 юли) украинците ще излязат срещу Турция, а следващата среща за Сърбия е с Германия утре (18 юли) от 21,00 часа българско време.

За сърбите Велико Машулович заби страхотните 26 точки (3 блока и 2 аса) за успеха. Павле Перич (2 блока) и Лазар Маринович (3 блока) се отчетоха с още 14 и 12 точки за победата.

За тима на Украйна Васил Тупчий приключи с 15 точки (3 аса), а Иля Ковальов (1 блок) и Юрий Семенюк (2 блока) завършиха с 13 и 12 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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