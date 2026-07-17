Франция остана в борбата за финалите след победа над Китай

Олимпийският шампион Франция запази теоретични шансове за класиране на финалите във Волейболната Лига на нациите при мъжете. Воденият от Андреа Джани тим би безпроблемно Китай с 3:0 (25:21, 25:19, 25:20) във втората си среща от турнира в Група 8 от последната трета седмица на световната надпревара, играна през изминалата нощ пред едва около 500 зрители в зала "НАУ Арена" в Чикаго (САЩ).

По този начин "петлите" са на 11-о място в общото временно класиране с 5 победи, 5 загуби и 13 точки, като все още имат възможност да играят на финалния турнир на Лигата в Нинбо (Китай). Китай, който е домакин на финалите, остава на последната 18-а позиция в подреждането с едва 1 победа, 9 загуби и 4 точки в актива си. Тази нощ от точно полунощ 00,00 часа китайците ще играят срещу България. Следващият мач на турнира за Франция е с Полша в 00,00 часа на събота срещу неделя (18-и срещу 19-и юли).

Най-резултатни за Франция бяха Стефан Бойер и Матис Ено с 16 и 15 точки за победата.

За китайския тим Бин Уан завърши с 14 точки (1 блок), а Йон Жън Ли се отчете с 10 точки (2 блока и 1 ас).

Снимки: volleyballworld.com

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