Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Франция остана в борбата за финалите след победа над Китай

Франция остана в борбата за финалите след победа над Китай

  • 17 юли 2026 | 17:16
  • 274
  • 0
Франция остана в борбата за финалите след победа над Китай

Олимпийският шампион Франция запази теоретични шансове за класиране на финалите във Волейболната Лига на нациите при мъжете. Воденият от Андреа Джани тим би безпроблемно Китай с 3:0 (25:21, 25:19, 25:20) във втората си среща от турнира в Група 8 от последната трета седмица на световната надпревара, играна през изминалата нощ пред едва около 500 зрители в зала "НАУ Арена" в Чикаго (САЩ).

По този начин "петлите" са на 11-о място в общото временно класиране с 5 победи, 5 загуби и 13 точки, като все още имат възможност да играят на финалния турнир на Лигата в Нинбо (Китай). Китай, който е домакин на финалите, остава на последната 18-а позиция в подреждането с едва 1 победа, 9 загуби и 4 точки в актива си. Тази нощ от точно полунощ 00,00 часа китайците ще играят срещу България. Следващият мач на турнира за Франция е с Полша в 00,00 часа на събота срещу неделя (18-и срещу 19-и юли).

Най-резултатни за Франция бяха Стефан Бойер и Матис Ено с 16 и 15 точки за победата.

За китайския тим Бин Уан завърши с 14 точки (1 блок), а Йон Жън Ли се отчете с 10 точки (2 блока и 1 ас).

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България излиза за задължителна победа срещу Китай в Лигата на нациите

България излиза за задължителна победа срещу Китай в Лигата на нациите

  • 17 юли 2026 | 12:00
  • 8358
  • 8
Японски посрещач обяви трансфера си в Дея волей

Японски посрещач обяви трансфера си в Дея волей

  • 17 юли 2026 | 11:48
  • 3023
  • 2
Италия запазва шансове за финалите след успех над Белгия

Италия запазва шансове за финалите след успех над Белгия

  • 16 юли 2026 | 20:57
  • 2842
  • 0
Япония със страхотен обрат срещу Канада за 10-а поредна победа в Лигата на нациите

Япония със страхотен обрат срещу Канада за 10-а поредна победа в Лигата на нациите

  • 16 юли 2026 | 20:38
  • 3282
  • 0
Николай Желязков: Няма да е лесен евентуален сблъсък с Младост

Николай Желязков: Няма да е лесен евентуален сблъсък с Младост

  • 16 юли 2026 | 20:16
  • 1659
  • 0
Николай Хаджииванов определи разширения състав за предстоящото Балканско първенство U16

Николай Хаджииванов определи разширения състав за предстоящото Балканско първенство U16

  • 16 юли 2026 | 15:42
  • 1133
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Родният футбол отново е тук - 11-те на Спартак (Варна) и ЦСКА 1948

Родният футбол отново е тук - 11-те на Спартак (Варна) и ЦСКА 1948

  • 17 юли 2026 | 17:50
  • 498
  • 0
Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

  • 17 юли 2026 | 12:57
  • 54398
  • 156
Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

  • 17 юли 2026 | 16:49
  • 12450
  • 26
Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 17:50
  • 566
  • 0
Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

  • 17 юли 2026 | 15:26
  • 16185
  • 5
ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

  • 17 юли 2026 | 09:46
  • 37845
  • 81