България започва битката за Купата на нациите по Counter-Strike

България вече има национален отбор по Counter-Strike, който ще се бори за място на Купата на нациите по електронни спортове. Тя ще се проведе в Рияд между 10 и 15 ноември.

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A thread for Counter Strike 2 👇 pic.twitter.com/wV94jLWw2z — Esports Nations Cup (@ENC_EN) July 15, 2026

В състава на "лъвовете" попаднаха Теодор "SPELLAN" Николов, Димитър "Skrimo" Янулов и Християн "REDSTAR" Пиронков от Acend, както и Калоян "shaiK" Борисов и Георги "SHiPZ" Григоров.

България ще започне участието си в квалификациите за Източна Европа с двубой срещу Чехия по-късно днес. В турнира участват общо 16 национални отбора, като само четири от тях ще си осигурят място на световните финали в Рияд.

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