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  3. България започва битката за Купата на нациите по Counter-Strike

България започва битката за Купата на нациите по Counter-Strike

  • 17 юли 2026 | 10:27
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България започва битката за Купата на нациите по Counter-Strike

България вече има национален отбор по Counter-Strike, който ще се бори за място на Купата на нациите по електронни спортове. Тя ще се проведе в Рияд между 10 и 15 ноември.

В състава на "лъвовете" попаднаха Теодор "SPELLAN" Николов, Димитър "Skrimo" Янулов и Християн "REDSTAR" Пиронков от Acend, както и Калоян "shaiK" Борисов и Георги "SHiPZ" Григоров.

България ще започне участието си в квалификациите за Източна Европа с двубой срещу Чехия по-късно днес. В турнира участват общо 16 национални отбора, като само четири от тях ще си осигурят място на световните финали в Рияд.

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