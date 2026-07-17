България започва битката за Купата на нациите по Counter-Strike

България вече има национален отбор по Counter-Strike, който ще се бори за място на Купата на нациите по електронни спортове. Тя ще се проведе в Рияд между 10 и 15 ноември.
В състава на "лъвовете" попаднаха Теодор "SPELLAN" Николов, Димитър "Skrimo" Янулов и Християн "REDSTAR" Пиронков от Acend, както и Калоян "shaiK" Борисов и Георги "SHiPZ" Григоров.
България ще започне участието си в квалификациите за Източна Европа с двубой срещу Чехия по-късно днес. В турнира участват общо 16 национални отбора, като само четири от тях ще си осигурят място на световните финали в Рияд.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google