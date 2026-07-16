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  3. stralis назначи легендата NEO за нов старши треньор

stralis назначи легендата NEO за нов старши треньор

  • 16 юли 2026 | 17:20
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stralis назначи легендата NEO за нов старши треньор

Astralis официално обяви назначението на Филип "NEO" Кубски за нов старши треньор на своя Counter-Strike състав. Полската легенда заменя Каспер "ruggah" Дуе, който беше освободен през миналия месец.

39-годишният NEO беше без отбор от март, когато се раздели с FaZe. Под негово ръководство тимът спечели IEM изданията в Сидни и Чънду, а също така достигна три Мейджър финала.

Към щаба на Astralis се присъединява и Уршула "Xirreth" Климчак като кондиционен треньор. Дебютът на новия треньорски екип ще бъде по-късно този месец на BLAST Bounty Season 2.

Снимка: Astralis

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