stralis назначи легендата NEO за нов старши треньор

Astralis официално обяви назначението на Филип "NEO" Кубски за нов старши треньор на своя Counter-Strike състав. Полската легенда заменя Каспер "ruggah" Дуе, който беше освободен през миналия месец.
39-годишният NEO беше без отбор от март, когато се раздели с FaZe. Под негово ръководство тимът спечели IEM изданията в Сидни и Чънду, а също така достигна три Мейджър финала.
Към щаба на Astralis се присъединява и Уршула "Xirreth" Климчак като кондиционен треньор. Дебютът на новия треньорски екип ще бъде по-късно този месец на BLAST Bounty Season 2.
Снимка: AstralisДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google