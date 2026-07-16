stralis назначи легендата NEO за нов старши треньор

Astralis официално обяви назначението на Филип "NEO" Кубски за нов старши треньор на своя Counter-Strike състав. Полската легенда заменя Каспер "ruggah" Дуе, който беше освободен през миналия месец.

Building the next chapter of Astralis.

Together with @neo_fkubski 💥



2014 Major champion. Proven head coach with 3 Major finals under his belt.

We couldn't be more excited to see what comes next! pic.twitter.com/mzQOVb1WUR — Astralis Counter-Strike (@AstralisCS) July 16, 2026

39-годишният NEO беше без отбор от март, когато се раздели с FaZe. Под негово ръководство тимът спечели IEM изданията в Сидни и Чънду, а също така достигна три Мейджър финала.

New performance coach, same mission: win when it matters!@Xirreth brings a Major title and years of championship-level experience 🏆

Welcome to Astralis ❤️🖤 pic.twitter.com/TXTmQyeYlL — Astralis Counter-Strike (@AstralisCS) July 16, 2026

Към щаба на Astralis се присъединява и Уршула "Xirreth" Климчак като кондиционен треньор. Дебютът на новия треньорски екип ще бъде по-късно този месец на BLAST Bounty Season 2.

Снимка: Astralis

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