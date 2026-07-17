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Шиникова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Истанбул

  • 17 юли 2026 | 03:21
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Шиникова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Истанбул

Изабелла Шиникова отпадна на на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 125 в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката и Мариана Дражич (Хърватия) отстъпиха в оспорван мач от Полина Яценко (Русия) и Алиона Фалей (Беларус) с 6:4, 6:7(6), 9-11 за час и 48 минути на корта.

Шиникова и Дражич спечелиха първия сет, след като направиха два пробива в края, и поведоха с 5:3 във втория. Когато сервираха за победата обаче те загубиха подаването си. След това се стигна до тайбрек, в който те имаха аванс от 6:3, пропиляха три мачбола, а съперничките им направиха серия от пет поредни точки и изравниха резултата.

В шампионския тайбрек българката и хърватката изостанаха с 0:4 и 2:5, след това успяха да изравнят при 9:9, но Яценко и Фалей спечелиха следващите две разигравания, а с това и срещата.

34-годишната Шиникова записа две победи в квалификациите и загуба в първия кръг на основната схема на сингъл.

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