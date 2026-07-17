Хайдук загуби в Словакия, но се промъкна напред в Лига Европа

Хайдук (Сплит ) си осигури класиране за втория квалификационен кръг на Лига Европа, въпреки че претърпя поражение с 1:2 при гостуването си на словашкия Жилина. Тъй като в първата среща на стадион „Полюд“ хърватите бяха постигнали чист успех с 2:0, с общ резултат от 3:2 те продължават напред, а Жилина отпада от турнира.

Двубоят започна перфектно за хърватския тим, който нанесе своя удар в самия край на първото полувреме. В добавеното време – 45+2 минута, защитникът Алек Ван Хооренбеек се оказа най-съобразителен в наказателното поле и засече топката в мрежата за 0:1.

През второто полувреме домакините от Жилина се хвърлиха на щурм и успяха да изравнят в 54-ата минута чрез нападателя Марко Рогинич (1:1), а в добавеното време защитникът на гостите Дарио Мелняк си отбеляза автогол, с което Жилина спечели мача с 2:1, но силите на словаците не стигнаха за нищо повече.

След това трудно гостуване Хайдук (Сплит) продължава напред в Лига Европа. Следващият съперник на хърватския гранд във втория квалификационен кръг ще бъде датският Силкеборг. Първият мач ще се играе на 23 юли в Дания, а реваншът е на 30 юли 2026 г. на „Полюд“.

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