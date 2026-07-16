Италия запазва шансове за финалите след успех над Белгия

Световният шампион Италия запазва шансове за класиране на финалите в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на Фердинандо Де Джорджи се наложиха категорично над Белгия с 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) във втората си среща от турнира в Група 9 от последната трета седмица на Лигата, играна днес пред около 4500 зрители в залата в Осака (Япония).

Така "Скуадра адзура" е на 5-о място в общото временно класиране на Лигата с 6 победи, 4 загуби и 20 точки, с което все още има шансове да играе на финалния турнир в Нинбо (Китай). Белгия е на 14-а позиция в подреждането с едва 3 победи, 7 загуби и 9 точки. Утре (17 юли) Белгия ще излезе срещу непобедените домакини от Япония от 13,20 часа българско време. Следващия мач на турнира за Италия е срещу Аржентина в събота (18 юли) също от 13,20 часа.

Най-резултатни за Италия станаха Пардо Мати (3 блока и 1 ас), Юри Романо (2 блока и 1 ас) и Матиа Ботоло (1 ас) съответно с 13, 12 и 11 точки за успеха.

За Белгия Ферре Регерс (2 блока) и Симон Пласке (1 блок и 1 ас) завършиха с 14 и 13 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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