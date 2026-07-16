Япония със страхотен обрат срещу Канада за 10-а поредна победа в Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор на Япония записа 10-а поредна победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Играчите на Лоран Тили направиха страхотен пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (18:25, 24:26, 29:27, 25:19, 15:11) срещу Канада във втория си мач от турнира в Група 9 от последната трета седмица на основната фаза, на който са домакини, игран този следобед пред близо 7500 зрители в залата в Осака.

Япония продължава да е непобедена и еднолично начело в общото временно класиране на Лигата с 10 победи от 10 мача и 24 точки. "Кленовите листа" пък са едва на 16-а позиция в подреждането със само 1 победа, 9 загуби и 10 точки в актива си. Утре (17 юли) Япония ще играе с Белгия от 13,20 часа българско време. Следващата среща на турнира за Канада е срещу Куба в събота (18 юли) от 07,00 часа сутринта.

Тацунори Оцука стана най-полезен за Япония с 18 точки за победата. Кенто Мияура (1 ас) и Шома Томита (1 блок) добавиха още 15 и 14 точки за успеха.

За тима на Канада Джаксън Йънг реализира 21 точки (4 блока). Джаксън Хауи (5 блока!) и Ксандър Кетжински (1 блок) се отчетоха със 17 и 16 точки, но и това не помогна за победа.

Снимки: volleyballworld.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google