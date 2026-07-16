Николай Хаджииванов определи разширения състав за предстоящото Балканско първенство U16

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол за юноши до 16 години Николай Хаджииванов определи разширения състав за предстоящата подготовка на тима преди Балканското първенство.

Лагерът на националите започва на 20 юли в спортна зала "Левски София", където ще протече подготовката на отбора. Основното състезание пред младите "трикольори" е участието на Балканиадата, която ще се проведе в периода 1-5 септември в Митилини, Гърция.

В разширения състав са включени 22 състезатели. При определянето на групата треньорският щаб отчете представянето на волейболистите през изминалата година, както и изявите им по време на Турнир на талантите 2026, проведен в Стара Загора.

Разширен състав на националния отбор на България за мъже под 16 години:



Разпределители:



Добромир Кирев - Любо Ганев Автосвят (Русе)

Емилиян Свиленов - Миньор (Перник)

Теодор Лазаров - Берое 2016 (Стара Загора)

Цветан Душков - Левски (София)

Посрещачи:



Кристиан Петков - Черно море (Варна)

Здравко Боев - Берое 2016 (Стара Загора)

Яни Златанов - Берое 2016 (Стара Загора)

Михаил Георгиев - Левски (София)

Георги Радичев - Виктория Волей (Пловдив)

Андреас Георгиев - Тони Спорт (Берковица)

Централни блокировачи:



Стоян Стоянов - Виктория Волей (Пловдив)

Виктор Алексиев - Миньор (Перник)

Симеон Аспарухов - Левски (София)

Тодор Шентов - Славия (София)

Мирослав Даков - ЦСКА (София)

Либеро:



Пламен Младенов - Изгрев (Ябланица)

Уркан Сали - Хан Аспарух (Исперих)

Явор Вълев - Нефтохимик (Бургас)

Мариян Марков - Изгрев (Ябланица)

Диагонали



Константин Нанев - Берое 2016 (Стара Загора)

Димитър Георгиев - ЦСКА (София)

Андрей Андреев - Миньор (Перник)

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