Мирослав Живков е доволен от успехите, постигнати на Европейското в Италия

Селекционерът на младежкия национален отбор по волейбол под 18 години Мирослав Живков говори преди полуфиналния двубой срещу Полша на Европейското първенство в Чистерна ди Латина (Италия), определяйки класирането в най-добрите четири тима на турнира като успех.

Специалистът се върна и към двубоите от груповата фаза, където "трикольорите" се класираха на второто място след пет победи и само две поражения.

"Попаднахме в група, в която всички отбори бяха близо един до друг и с изравнени възможности. Всеки можеше да победи другия. Равностойна група. Всеки един мач беше равен на двубой от плейофите в първенството. Много интересна група със стойностни мачове, с волейболни достойнства. Хубаво е, че се класирахме за полуфиналите. Взехме си поука след загубата от Германия. В следващите мачове направихме силни игри. Класирахме се за финалната четворка, това е успех. Нашата група е много по-силна от другата. Момчетата се пребориха, показаха спортно-технически качества и психическа устойчивост. Това ни донесе резултат, а представянето е достойно", заяви Живков пред официалния сайт на БФВолейбол.

Той е сигурен, че България има шансове срещу Полша.

"Ще опитаме да затвърдим високите резултати във финалната четворка. В нея всеки има своите шансове. На полуфиналите ще играем срещу Полша. Те нямат загуба в тяхната група. Ще се подготвим максимално добре тактически и спортно-технически. На полуфинал всичко е възможно. Шансовете са 50:50, колкото и Полша да бъде сочен за фаворит. Ще опитаме да направим най-доброто от нашата игра", каза още опитният специалист.

В събота младите български волейболисти излизат в битката за място на големия финал в Италия.

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