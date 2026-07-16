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Драган Нешич коментира жребия на Левски в "Чалъндж Къп"

  • 16 юли 2026 | 12:50
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Драган Нешич коментира жребия на Левски в "Чалъндж Къп"

Новият треньор на женския волейболен Левски Драган Нешич коментира жребия за 1/32-финалите на “Чалъндж Къп” “Сините” ще се изправят срещу Аполо 8 от Нидерландия - съперник, който елиминираха преди две години след 3:2 като гост и 3:0 у дома.

"Сините" ще гостуват в Ниската земя между 27 и 29 октомври, а реваншът в зала "Левски София" ще се състои в периода 3 - 5 ноември.

"Все още не мога да кажа много за Аполо 8, защото не са попълнили изцяло отбора си. Ще имаме възможност да гледаме техни записи през септември. Приемам жребия с уважение и радост, защото Левски има опит срещу тях и победа", заяви сръбският специалист пред клубния сайт.

"Радвам се, защото както ние, така и Холандия - от показаното в Лигата на нациите, имаме млади и талантливи състезателки. Този сблъсък ще ни даде яснота къде се намираме и върху какво трябва да работим. Нашата цел е да стигнем максимално далеч в турнира", каза още Нешич.

При успех срещу Аполо 8 българският вицешампион ще срещне на 1/16-финалите победителя от двойката между Холте (Дания) и ДХ Волей Баку (Азербайджан).

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