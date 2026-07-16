Бундеслигата ще има по-широко покрите на телевизионното излъчване в САЩ

Германската футболна лига (ДФЛ) е напът да финализира нов договор за телевизионните права на Бундеслигата в Съединените американски щати. Според информация на агенция ДПА, сделката ще донесе по-малко приходи, но ще осигури значително по-широко покритие и достъп до мачовете за американската аудитория.

Новите партньори на германския елит ще бъдат „Версант Медиа Груп“ и испаноезичната телевизия „Телемундо“. Те ще заплатят общо 120 милиона долара за петгодишен контракт, който ще влезе в сила от сезон 2026/27 и ще продължи до 2031 г. Новината беше потвърдена и от авторитетни издания като „Ню Йорк Таймс“ и „Шпорт Билд“.

Досегашният договор с телевизионния гигант И Ес Пи Ен носеше на Бундеслигата по 30 милиона евро на сезон. Новата сделка ще генерира по 24 милиона евро годишно, което представлява спад във финансовите постъпления.

Основното предимство на новия контракт обаче е, че от следващата кампания всички двубои от германския шампионат ще бъдат достъпни за зрителите в САЩ чрез различни телевизионни канали и стрийминг платформи, което ще увеличи значително популярността на лигата.

Същевременно Бундеслигата е сключила и нови, по-изгодни договори за излъчване на мачовете си в регионите на Централна и Южна Америка, които ще компенсират частично намалените приходи от американския пазар.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google