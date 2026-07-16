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Бразилия без проблеми срещу Франция в Чикаго

  • 16 юли 2026 | 03:09
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Бразилия без проблеми срещу Франция в Чикаго

Волейболистите от националния отбор на Бразилия запазиха шансове да се класират за финалния турнир в Лигата на нациите. Играчите на Бернардо Резенде биха без проблеми олимпийския шампион Франция с 3:0 (25:23, 25:23, 25:19) в първата си среща от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза, играна през изминалата нощ пред около 1300 зрители в зала "НАУ Арена" в Чикаго (САЩ).

Така "Селесао" е на 7-о място в общото временно класиране с 6 победи, 3 загуби и 16 точки, като има реални шансове да играе на финалите в Нинбо (Китай). Франция пък е едва на 12-а позиция в подреждането с 4 победи, 5 загуби и 10 точки. В следващите си мачове на турнира олимпийските шампиони ще играят с Китай, а Бразилия срещу домакините от САЩ. Двубоите са утре (17 юли) съответно от 00,00 и 04,00 часа българско време през нощта.

Най-полезни за Бразилия станаха Дарлан Соуса (1 блок и 4 аса) и Адриано Фернандеш (1 блок и 1 ас) с 13 и 11 точки за успеха.

За "петлите" Матис Ено (1 ас) и Стефан Бойер (2 аса) се отчетоха с 12 и 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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