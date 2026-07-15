Турция удари Сърбия насред Белград

Мъжкият национален отбор на Турция запази реални шансове за класиране на финалите в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Момчетата на Слободан Ковач удариха домакините от Сърбия с 3:0 (25:23, 25:19, 25:18) в първия си мач от турнира в Група 7 от последната трета седмица на световната надпревара, игран тази вечер пред над 2500 зрители в зала "Белградска Арена".

Турците са 6-и в общото временно класиране на основната фаза с 6 победи, 3 загуби и 17 точки, като имат голям шанс да играят на финалите в Нинбо (Китай). Сърбия е на 11-а позиция с 4 победи, 5 загуби и 12 точки, като вече няма възможност да играе на финалния турнир. Утре (16 юли) сръбската "репрезентация" ще излезе срещу Украйна от 21,00 часа българско време. Следващата среща на турнира за Турция е също с украинците, но в петък (17 юли) от 17,30 часа.

Адис Лагумджия реализира 18 точки (2 блока и 3 аса), а брат му Мирза Лагумджия добави още 13 точки (2 блока) за победата на Турция.

За сърбите Александър Неделкович (1 блок) и Велико Машулович завършиха с 11 и 10 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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