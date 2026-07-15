Украйна с нова победа в Лигата след успех над Иран

Волейболистите от националния отбор на Украйна крачат смело към финалния турнир в тазгодишната Лига на нациите. Воденият от Раул Лосано тим се наложи над Иран с 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:19) в първата си среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на Лигата, играна тази вечер пред едва 450 зрители в зала "Белградска Арена" в сръбската столица.

По този начин украинците са на 5-о място в общото временно класиране на основната фаза с 6 победи, 3 загуби и 19 точки, като имат реални шансове за финалите в Нинбо (Китай). Иран пък е със само 2 победи, 7 загуби и 9 точки. Утре (16 юли) първо Иран ще играе с Германия, а след това Украйна ще излезе срещу домакините от Сърбия. Мачовете са съответно от 17,30 и 21,00 часа българско време.

Най-резултатен за Украйна стана Иля Ковальов с 22 точки (2 блока). Олег Плотницкий (2 блока и 3 аса) и Васил Тупчий (4 блока и 4 аса) добавиха 16 и 14 точки за победата.

За тима на Иран Али Хаджипур заби 24 точки (5 блока! и 2 аса), а Мортеза Шарифи завърши с 16 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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