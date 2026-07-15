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Изхвърлиха Бордо в шеста дивизия заради огромните дългове на клуба

  • 15 юли 2026 | 21:26
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Изхвърлиха Бордо в шеста дивизия заради огромните дългове на клуба

Шесткратният шампион на Франция Бордо, в чиито редици някога е блестял Зинедин Зидан, беше изхвърлен от четвърта в шеста дивизия. Причината за тежкото наказание са огромните дългове на клуба и неизпълнени плащания, съобщава агенция ДПА.

Решението беше взето в сряда от Апелативната комисия към френския финансов надзорен орган (ДНЦГ). Така Бордо ще трябва да започне новия сезон в шестото ниво на френския футбол – дивизия Р1. Това обаче ще се случи само ако регионалната футболна асоциация на Нова Аквитания даде своето съгласие.

Тежките финансови проблеми на клуба поставят на дневен ред и възможността за неговата ликвидация. Очаква се окончателното решение по този въпрос да бъде взето от търговски съд.

Клубът обяви несъстоятелност още преди две години, което доведе до първоначалното му административно изпадане в четвърта дивизия. Тогава се водеха разговори с бившия германски вратар Оливер Кан за евентуална инвестиция в Бордо, но до сделка така и не се стигна.

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