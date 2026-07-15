Изхвърлиха Бордо в шеста дивизия заради огромните дългове на клуба

Шесткратният шампион на Франция Бордо, в чиито редици някога е блестял Зинедин Зидан, беше изхвърлен от четвърта в шеста дивизия. Причината за тежкото наказание са огромните дългове на клуба и неизпълнени плащания, съобщава агенция ДПА.

Решението беше взето в сряда от Апелативната комисия към френския финансов надзорен орган (ДНЦГ). Така Бордо ще трябва да започне новия сезон в шестото ниво на френския футбол – дивизия Р1. Това обаче ще се случи само ако регионалната футболна асоциация на Нова Аквитания даде своето съгласие.

🚨 Official | Bordeaux have been excluded from France's National Championships and could face compulsory liquidation later this month. In a best-case scenario, the club would play in the sixth tier of French football next season. https://t.co/m8L9lr6ftv — Get French Football News (@GFFN) July 15, 2026

Тежките финансови проблеми на клуба поставят на дневен ред и възможността за неговата ликвидация. Очаква се окончателното решение по този въпрос да бъде взето от търговски съд.

Клубът обяви несъстоятелност още преди две години, което доведе до първоначалното му административно изпадане в четвърта дивизия. Тогава се водеха разговори с бившия германски вратар Оливер Кан за евентуална инвестиция в Бордо, но до сделка така и не се стигна.

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