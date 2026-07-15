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Легендарният за нас "Котън Боул" в Далас

  • 15 юли 2026 | 20:42
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Легендарният за нас "Котън Боул" в Далас

"Котън Боул" е един от най-важните стадион в историята на българския футбол от незабравимото американско лято през 1994 година. Именно построеното преди 96 години съоръжение е арена на емблематичната победа на четата на Димитър Пенев над Аржентина с головете на Христо Стоичков и Наско Сираков.

Оттам тръгва и пътят на "лъвовете" на Мондиала с поражението от Нигерия с 0:3, което също е неизменна част от историята на онова велико лято преди 32 години. Владимир Стоянов посети "Котън Боул" и разказа за незабравимите моменти на България от "памучната" арена.

На около 20 километра от легендарният за нас стадион отстои и "АТ&T" - арената, на която вчера Испания подпечата за пореден път величието на настоящото си поколение и се класира за финала на Световното първенство, побеждавайки фаворита Франция с 2:0.

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