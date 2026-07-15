Словения се приближи до финалите след успех над Германия

Националният отбор на Словения се приближи до класиране за финалите в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Възпитаниците на Фабио Соли дадоха гейм, но се справиха с Германия с 3:1 (25:17, 25:17, 23:25, 28:26) в първия си двубой от турнира в Група 7 от последната трета седмица на Лигата, игран този следобед пред едва около 300 зрители в зала "Белградска Арена" в сръбската столица.

Така словенците са втори в общото временно класиране на основната фаза със 7 победи, 2 загуби и 17 точки, като вече са много близо до финалите в Нинбо (Китай). Германия пък е с 4 победи, 5 загуби и 12 точки в актива си. Утре (16 юли) Бундестимът ще излезе срещу Иран от 17,30 часа българско време. Следващата среща на турнира за Словения е също с "персите", но в петък (17 юли) от 21,00 часа.

Ник Муянович заби страхотните 29 точки (4 блока и 3 аса), а Рок Можич реализира още 26 точки (2 блока и 2 аса) за победата на Словения.

За германците Ерик Рьорс приключи с 22 точки. Тобиас Бранд (1 блок и 1 ас) и Моритц Райхерт (1 блок) завършиха с 11 и 10 точки, но и това не помогна.

Снимки: volleyballworld.com

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