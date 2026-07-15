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Япония излъга Италия след петгеймова драма за 9 от 9 в Лигата на нациите

  • 15 юли 2026 | 17:15
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Япония излъга Италия след петгеймова драма за 9 от 9 в Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор на Япония продължава да е непобеден от началото на тазгодишната Лига на нациите. Играчите на Лоран Тили буквално излъгаха световния шампион Италия с 3:2 (24:26, 25:19, 25:20, 23:25, 15:12) в първия си мач от турнира в Група 9 от последната трета седмица на основната фаза, на който са домакини, игран този следобед пред над 7000 зрители в залата в Осака.

Япония остава еднолично начело в общото временно класиране на Лигата с 9 победи от 9 мача и 22 точки, като вече е сигурна за финалния турнир в Нинбо (Китай). "Скуадра адзура" е с 5 победи, 4 загуби и 17 точки, с което запазва реални шансове за финалите. Утре (16 юли) първо Италия ще излезе срещу Белгия, а след това домакините ще играят с Канада. Срещите са съответно от 09,30 и 13,20 часа българско време.

Над всички за Япония бе Ран Такахаши с 26 точки (1 блок и 2 аса), а Юджи Нишида приключи с 20 точки (1 ас) за победата.

За световните шампиони от Италия Алесандро Боволента (2 блока), Даниеле Лавиа (1 блок) и Матиа Ботоли (2 блока и 1 ас) завършиха съответно с 14, 13 и 12 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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