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Куба с първа победа в Лигата на нациите след 8 поредни загуби

  • 15 юли 2026 | 16:42
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Куба с първа победа в Лигата на нациите след 8 поредни загуби

Националният отбор по волейбол на Куба постигна първия си успех в Лигата на нациите, надигравайки категорично Белгия с 3:0 (25:23, 25:19, 25:20) в мач от груповата фаза, изигран в Осака, Япония.

С тази победа кубинците сложиха край на негативна серия от 8 последователни поражения от началото на турнира. Преди това те отстъпиха на Полша (0:3), Украйна (0:3), Словения (2:3), Китай (0:3), САЩ (0:3), Франция (2:3), Сърбия (1:3) и Иран (1:3), което ги закотви на последното място във временното класиране.

Успехът над Белгия позволи на отбора от „Острова на свободата“ да се измъкне от 18-ата позиция. Кубинците вече имат една точка повече от състава на Китай. Трябва да се отбележи, че последният в класирането ще напусне надпреварата.

В двубоя срещу белгийците кубинският тим доминираше във всички елементи – на сервис (8:4 аса), на блокада (11:3) и в атака (58% срещу 49% успеваемост). Посрещачът Марлон Янт се отличи с 5 аса, разпределителят Кристиан Тондике и централният блокировач Тиаго Суарес добавиха по 3 блока, а посрещачът Мигел Лопес (13/19, 68%) и центърът Робертланди Симон (9/11, 82%) бяха изключително ефективни в нападение.

В рамките на турнира в Япония на Куба предстоят мачове още срещу Аржентина, Канада и Италия. Китай от своя страна има четири двубоя – срещу САЩ, Франция, България и Бразилия.

Лига на нациите. Групова фаза

Белгия – Куба – 0:3 (23:25, 19:25, 20:25)

За Белгия: Регерс (17), Пласки (11), Д'Хир (5)
За Куба: Лопес (15), Янт (14), Симон (12)

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