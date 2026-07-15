Аржентина със страхотен обрат срещу Канада във VNL

Волейболистите от националния отбор на Аржентина записаха едва 3-а победа от началото на тазгодишната Лига на нациите при мъжете. Воденият от Фабиан Мурако тим направиха страхотен пълен обрат и надделя над Канада с 3:2 (24:26, 22:25, 25:23, 25:13, 19:17) в първата си среща от турнира в Група 9 от последната трета седмица на основната фаза, играна тази сутрин пред около 4000 зрители в залата в Осака (Япония).

Така "гаучосите" са на 13-о място в общото временно класиране на Лигата с 3 победи, 9 загуби и 9 точки, като вече могат да бъдат малко по-спокойни за оставането си в световната надпревара. Канада пък е на 16-а позиция със само 1 победа, 8 загуби и 9 точки. Утре (16 юли) "кленовите листа" ще играят с домакините от Япония от 13,20 часа българско време. Следващият мач на Аржентина е срещу Куба в петък (17 юли) от 07,00 часа сутринта.

Най-полезен за Аржентина стана Лусиано Висентин с 20 точки (2 блока и 3 аса). Мануел Армоа (1 блок и 2 аса) и Пабло Кукарцев (2 блока) добавиха още 16 и 14 точки за победата.

За Канада Скайлър Варга също реализира 20 точки (1 блок и 3 аса). Ксандър Кетжински (1 блок) и Джаксън Йънг (1 блок и 1 ас) се отчетоха с по 18 точки, но и това не помогна за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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