Национал подписа със съперник на Балкан в ЕвроКъп

Отборът на Манреса обяви, че е сключил договор с българския национал Йордан Минчев. Тежкото крило, което е високо 2.05 метра и е на 27 години, пристига от германския Кемниц, където прекара последните два сезона.

През изминалата кампания Минчев изигра ключова роля за спечелването на трофея от ФИБА Къп за сезон 2025-26. Кемниц триумфира след победа над Бахчешехир във финала от два мача, а българинът допринесе със средни показатели от 9.1 точки, 5.8 борби и 1.7 асистенции в 18 срещи от турнира. В германското първенство той записа средно по 7.7 точки, 5.0 борби и 1.1 асистенции в 34 мача.

🖌️ 𝑭𝑰𝑻𝑿𝑨𝑻𝑮𝑬 𝒂 𝒍𝒂 𝒑𝒊𝒏𝒕𝒖𝒓𝒂!

💥 El Kids&Us #Manresa dóna la benvinguda a l'ala-pivot Yordan Minchev!

😊 Добре дошъл в Манреса, Йордан! Welcome!



🧩 ala-pivot 🇧🇬 BUL🪪 27 anys📏 2,05m

🛬 @ninerschemnitz

📊 25-26: 9,1 PTS 5,8 REB i 1,7 ASS

🔗 https://t.co/t81NC4NEuW pic.twitter.com/yCxyAQK0iQ — Kids&Us Manresa (@BasquetManresa) July 15, 2026

Минчев започва професионалната си кариера в родната България с екипа на Левски. Играл е още за турските грандове Фенербахче и Дарушафака, както и за Балкан. През 2017 г. той помогна на Фенербахче да достигне до Финалната четворка на Евролигата. Минчев е бил част и от националните отбори на България до 16, 18 и 20 години.

С преминаването си в Манреса той ще играе и в турнира ЕвроКъп. Любопитно е, че Манреса е съперник на шампиона ни Балкан в Група D на ЕвроКъп.

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