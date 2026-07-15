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Национал подписа със съперник на Балкан в ЕвроКъп

  • 15 юли 2026 | 15:40
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Национал подписа със съперник на Балкан в ЕвроКъп

Отборът на Манреса обяви, че е сключил договор с българския национал Йордан Минчев. Тежкото крило, което е високо 2.05 метра и е на 27 години, пристига от германския Кемниц, където прекара последните два сезона.

През изминалата кампания Минчев изигра ключова роля за спечелването на трофея от ФИБА Къп за сезон 2025-26. Кемниц триумфира след победа над Бахчешехир във финала от два мача, а българинът допринесе със средни показатели от 9.1 точки, 5.8 борби и 1.7 асистенции в 18 срещи от турнира. В германското първенство той записа средно по 7.7 точки, 5.0 борби и 1.1 асистенции в 34 мача.

Минчев започва професионалната си кариера в родната България с екипа на Левски. Играл е още за турските грандове Фенербахче и Дарушафака, както и за Балкан. През 2017 г. той помогна на Фенербахче да достигне до Финалната четворка на Евролигата. Минчев е бил част и от националните отбори на България до 16, 18 и 20 години.

С преминаването си в Манреса той ще играе и в турнира ЕвроКъп. Любопитно е, че Манреса е съперник на шампиона ни Балкан в Група D на ЕвроКъп.

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