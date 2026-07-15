Нефтохимик ще стартира европейското си участие срещу съперник от Нидерландия

ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) ще стартира европейското си участие идния сезон срещу съперник от Нидерландия, реши теглещият се в момента в централата на Европейската конфедерация в Люксембург жребий.

Бургаският тим, който като носител на Купата на България ще представя страната ни във втория по сила континентален клубен турнир - за Купата на СЕV, бе поставен в схемата на 1/16-финалите.

За съперник "нефтохимиците" получиха Динамо Апелдорн (Нидерландия). Мачовете са на 8-10 декември 2026 г. и 5-7 януари 2027 г.

Като поставен Нефтохимик 2010 е домакин в реванша.

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