Ясен е съперникът на Марица в Шампионската лига

Шампионът на България при дамите Марица (Пловдив) стартира от втори кръг в квалификациите на Шампионската лига. "Жълто-сините" излизат срещу черногорския Херцег Нови.

Първите двубои ще се проведат между 20 и 22 октомври, а реваншите ще се играят между 27 и 29 октомври.

При победи маричанки продължават към трети кръг, където ще срещнат победителя от двойката между азербайджанския Туран (Товуз) и хърватския Младост (Загреб).

Двубоите от тази фаза са предвидени за 3-5 и 10-12 ноември.

След проведения жребий вече е ясно, че българският шампион ще попадне или в Група D със Савино дел Бене, Скандичи (Италия), Еджзаджъбашъ Перон, Истанбул (Турция) и Тент, Обреновац (Сърбия).

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