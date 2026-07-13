Йонас Вингегор е обмислял да се оттегли от колоезденето преди година

Датският колоездач Йонас Вингегор, който наскоро победи в Обиколката на Италия, а в момента е втори в генералното класиране на Тур дьо Франс след Тадей Погачар, разкри, че преди година е обмислял да се откаже от спорта.

"Казах, че ако нещата ще се случват така, те ще се случват без мен", каза Вингегор пред датската телевизия TV2. "Точно затова променихме нещата. Отборът разбра ситуацията и, че аз не съм щастлив. Те приеха, че трябва да променим календара", каза още той.



"Разбрахме преди година, че не е добре да повтаряме нещата всяка година, защото не се чувствам в добро психическо състояние. Но дори и да се откажа утре, ще го направя с мисълта, че моята кариера се разви добре", добави 29-годишният Вингегор, който влезе в елитния клуб на избраните, които имат победи на Обиколките на Франция, Италия и Испания.