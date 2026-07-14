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Рекорден интерес беляза празничното трето издание на триатлона TRI Legend

  • 14 юли 2026 | 08:53
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Рекорден интерес беляза празничното трето издание на триатлона TRI Legend

Край язовир Батак се проведе третото издание на триатлона TRI Legend, който тази година събра рекордните 202 участници от 7 националности. Освен български атлети, на стартовата линия застанаха състезатели от Франция, Великобритания, Швейцария, Гърция, Украйна и Германия, превръщайки събитието в международен празник на триатлона.

Участниците премериха сили в две дистанции. Емблематичната TRI Legend, която включва 1,9 км плуване, 90 км колоездене и 21 км бягане по живописното трасе около язовир Батак и по-кратката TRI Turbo, която дава възможност на още повече любители на спорта да станат част от преживяването.

Една от най-емоционалните традиции на TRI Legend бе продължена. Трофеите на дългата дистанция, върху които всяка година се изписват имената на шампионите, бяха защитени от своите притежатели. Иван Гръблев при мъжете и Златка Вълчева при жените отново триумфираха и заслужено ги отнесоха обратно у дома.

Само за три години TRI Legend израсна до едно от най-бързо развиващите се триатлонски събития в България, привличащо все повече участници, партньори и медийно внимание.

Организаторите благодарят на институциите, партньорите, доброволците, медицинските екипи и всички хора зад кулисите, които направиха възможно още едно безопасно и вдъхновяващо събитие. Най-вече – на атлетите, които със своя спортсменски дух превърнаха третото издание на TRI Legend в истински празник на спорта и общността.

Пълните резултати и най-емоционалните моменти от състезателния уикенд могат да бъдат открити в официалните социални канали и на уебсайта на TRI Legend.

Спиращото дъха трасе край язовир Батак ще посрещне четвъртото издание на TRI Legend през 2027 година. Датата ще бъде обявена допълнително, но едно вече е сигурно – легендата продължава!

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