Очарователната търговска аномалия на Тур дьо Франс

„Тур дьо Франс“ се движи с висока скорост и в бизнеса. „Голямата обиколка“ е създадена, за да продава вестници, но повече от век по-късно се е превърнала в едно от най-разпознаваемите събития в световния спорт. Състезанието е създадено през 1903 г. от вестник L’Auto – предшественик на днешния L’Équipe – с цел да увеличи неговия тираж. Дори жълтата фланелка произлиза от цвета на хартията, върху която е бил отпечатван вестникът, съобщава SportsPro.

Управлението е твърдо в ръцете на семейство Амори, което чрез Amaury Sport Organisation (ASO) контролира почти изцяло състезанието. Турът остава върхът в шосейното колоездене, но същевременно представлява и гигантска пътуваща витрина на Франция. Той превръща пътищата и малките населени места във възможност за туристическа реклама, достигайки до публика от целия свят.

Спортният формат и привлекателността за регионите

Спортният формат запазва очарованието на традицията: три седмици състезания през юли, 21 етапа и над 3500 километра по маршрут, редуващ равнини, хълмове и големи планински изкачвания. Трасето условно следва формата на френския шестоъгълник, като посоката му се променя всяка година.

Стойността на Тура се измерва и чрез конкуренцията между различните региони за домакинството на старт или финал на етап. Общините могат да платят над 100 000 евро, за да попаднат в маршрута, а сумите нарастват значително за началните етапи и особено за Големия старт. Той вече се е превърнал в международен източник на приходи за ASO.

The Tour de France is also you 🫶



Le #TDF2026 se partage avec vous 👐 pic.twitter.com/3n2rzcEVhu — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2026

През последните години Белгия, Дания и Великобритания инвестираха значителни суми, за да изведат „Голямата обиколка“ извън границите на Франция. Тази година Барселона предложи между 7 и 8 милиона евро, за да приеме Големия старт. Целта е да бъде повторен ефектът от Билбао през 2023 г., когато баският старт генерира икономическа активност, оценена на 103,9 милиона евро.

Наградният фонд

Парадоксът е, че въпреки способността на събитието да генерира над 150 милиона евро годишно, наградният фонд остава сравнително скромен. В настоящото издание общата сума е 2,3 милиона евро. Победителят в генералното класиране получава 500 000 евро, а всяка етапна победа носи 11 000 евро.

🏅 Of the first 9 stages, which victory is your favorite?



Parmi les neuf premières étapes, quelle victoire préférez-vous ? 🏅#TDF2026 l @Continental_fr pic.twitter.com/AEp81sI0wQ — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2026

Наградите в останалите класации също са по-скоро символични спрямо търговските мащаби на Тура. Победителите в класацията за зелената фланелка и тази на червени точки получават по 25 000 евро. Победителят в класацията за млади състезатели взема 20 000 евро, а всеки ден с жълтата фланелка носи бонус от 500 евро. Отборът победител получава 50 000 евро.

Сравнението с разходите на отборите ясно показва дисбаланса в този модел. Един отбор от Световния тур разполага със среден бюджет от около 33 милиона евро, като спонсорството може да формира до 90% от приходите му. Останалите източници на постъпления продължават да бъдат незначителни.

Оттук произлиза и все по-настоятелното искане за по-широко разпределение на стойността, създавана от колоезденето. Отборите искат по-голям дял от приходите, генерирани от големите състезания. Досега обаче ASO се противопоставя на всякакви предложения за структурна реформа, възползвайки се от уникалното влияние на Тура върху цялата екосистема.

🏅 Stage winners @Continental_fr - First 9 stages 🏅



Wonderful victories and great champions 😍



De magnifiques victoires pour de grands champions 😍#TDF2026 pic.twitter.com/HvbDsMgQLw — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2026

Семейство Амори контролира твърдо управлението и финансите на събитието, а ASO разполага с много силна позиция. Без глобалната видимост, осигурявана от „Голямата обиколка“, стойността на спонсорските договори на отборите би се сринала.

Търговският модел

Търговският модел на състезанието се основава на три основни стълба: таксите, плащани от регионите домакини, спонсорствата и медийните права. Продажбата на билети, от друга страна, почти отсъства, защото Турът се провежда по обществени пътища и не може да печели от достъпа на зрителите, както се случва на стадионите. Изключение правят специалните ВИП пакети.

Спонсорската структура е организирана на три нива и съчетава националната привлекателност на състезанието с глобалното му присъствие. На първото ниво са петте основни партньора: E.Leclerc, Škoda, Continental, Krys и LCL. Последният плаща около 12 милиона долара, за да свърже името си с жълтата фланелка.

Второто ниво включва 15 спонсора, сред които Airbnb, Tissot, TotalEnergies и Procter & Gamble. Третото е съставено от официалните доставчици, сред които са марки като Zwift, M&M’s и Orangina.

Един от най-характерните елементи остава рекламният керван, въведен през 1930 г. Около два часа преди преминаването на колоездачите по маршрута се движи шествие от брандирани превозни средства, които раздават рекламни подаръци на зрителите. Така чакането край пътя се превръща във форма на мащабна търговска активация.

Глобалната видимост на Тура увеличава и стойността на спонсорските договори на отборите. Марки като Red Bull, Emirates и Decathlon инвестираха в състави от Световния тур, а датската компания Netcompany вероятно е сключила договор за около 100 милиона евро за правата върху името на Ineos Grenadiers.

Медийните права

В телевизионно отношение Турът винаги е следвал развитието на медиите. Създаден първоначално, за да осигурява съдържание за печатните издания, той възприема радиото още през 20-те години на миналия век, а телевизията – през 1948 г. Днес състезанието представлява пряко предаване с огромна техническа сложност. За разлика от стадионните спортове, Турът сменя обстановката си всеки ден и не може да разчита на постоянна инфраструктура. Камерите трябва да покриват 3500 километра през градове, селски райони и планини.

🔊 SOUND ON: TOURMALET



La montée du Tourmalet 😱#TDF2026 pic.twitter.com/QDqVoiMESJ — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2026

France Télévisions гарантира безплатното телевизионно излъчване на вътрешния пазар и едновременно изпълнява ролята на основен продуцент на сигнала, предоставяйки телевизионния поток на чуждестранните партньори. Сред тях са NBC в Съединените щати, няколко европейски обществени телевизии, включително Rai в Италия, както и Warner Bros. Discovery (Евроспорт в България), която притежава паневропейските права.. Миналогодишното издание привлече почти 150 милиона зрители в Европа, от които 45 милиона във Франция.

Иновации и технологии

След съвместната си работа с NTT Data в областта на облачните услуги, анализа на данни и изкуствения интелект ASO възложи на Capgemini ролята на официален технологичен партньор чрез петгодишно споразумение. Целта е да бъде изграден своеобразен децентрализиран „свързан стадион“, способен да превърне постоянно движещото се състезание в подреден поток от данни.

Всеки велосипед е оборудван с GPS проследяващо устройство под седалката, което предава в реално време информация за местоположението, скоростта и времената. Тези данни помагат на организаторите да наблюдават състезанието, на отборите да определят своята стратегия, а на телевизиите да обогатяват графиките, приложенията, социалните мрежи и телевизионния разказ.

Следващото издание допълнително ще засили международното измерение на състезанието. Стартът ще бъде във Великобритания, а етапи ще преминат през Единбург, Ливърпул и Кардиф. Проектът ще бъде подкрепен с 32,5 милиона паунда публични средства, докато британското правителство очаква икономическа полза от около 150 милиона паунда.

Така „Тур дьо Франс“ остава очарователна търговска аномалия: безплатен за хората, струпващи се край пътищата, изключително скъп за онези, които искат да го приемат, и почти незаменим за цялото професионално колоездене.

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Снимки: Imago