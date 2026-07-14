Денислав Бърдаров: Вторият гейм тепърва започва

През последните месеци Денислав Бърдаров се превърна в едно от новите лица на българския национален отбор. След силните си изяви с представителния тим през това лято 23-годишният посрещач спечели доверието на Джанлоренцо Бленджини и се наложи като един от волейболистите, на които селекционерът все по-често гласува доверие.

Най-яркото доказателство за това дойде по време на втората седмица от Волейболната лига на нациите в Любляна. Независимо дали започваше като титуляр, или се включваше от резервната скамейка, Бърдаров внесе спокойствие в посрещането, сигурност в нападение и увереност в най-важните моменти. Неговото включване срещу отбора на Канада помогна на България да промени ритъма на двубоя, а представянето му през целия турнир затвърди впечатлението, че вече не е просто обещаващ млад волейболист, а състезател, който поема отговорност в най-важните моменти и се утвърждава като една от сигурните опции за националния отбор.

Следващата важна стъпка по този път вече е пред него. От сряда Чикаго ще бъде домакин на заключителната седмица от предварителната фаза на Волейболната лига на нациите – решаващият шанс България да си осигури място сред осемте най-добри отбора в турнира. Джанлоренцо Бленджини отново включи Бърдаров в състава за двубоите в Съединените щати – закономерно признание за постоянството и напредъка, които той показа през изминалите месеци.

Само преди година обаче картината изглеждаше съвсем различно. Бърдаров попадна в разширения състав за Световното първенство, но остана извън окончателната група. За мнозина подобен момент би се превърнал в сериозно разочарование. За него той се оказва повратна точка. Вместо да търси оправдания или да говори за пропуснати възможности, Денислав се връща в клуба си и насочва цялата си енергия към единственото, в което истински вярва – ежедневния труд. Именно през изминалата година кариерата му прави най-големия си скок. Месец след месец натрупва увереност, постоянство и опит, които постепенно го превръщат в един от най-стабилните български волейболисти, играещи в чужбина. Така съвсем закономерно печели доверието както на клубния си треньор, така и на националния селекционер.

Ако трябва да се избере една дума, която най-точно описва историята на Денислав Бърдаров, тя е “работа”. Самият той никога не говори за успехите си като за нещо, дошло лесно.

Любопитното е, че като дете Денислав изобщо не си представя подобно бъдеще. Волейболът е просто част от ежедневието му – място, където прекарва часове с приятели и се наслаждава на играта, без да мисли накъде ще го отведе тя. Първите му стъпки започват в школата на Левски София – клуб, от който през годините излизат десетки национални състезатели. Именно там усвоява основите на играта, но още тогава започва да изгражда качества, които по-късно ще му помогнат да се наложи в професионалния волейбол.

Истинският повратен момент идва едва когато е на деветнадесет години. Подписването на първия професионален договор с Монтана променя начина, по който гледа на спорта.

“Разбрах, че волейболът вече не е просто игра, когато подписах първия си професионален договор с Монтана през 2022 година. Тогава за първи път осъзнах, че това може да бъде моят път. Преди никога не съм вярвал, че ще се занимавам професионално с волейбол”, спомня си Бърдаров.

Периодът в северозападния град му дава много повече от възможността да дебютира в мъжкото първенство. Там за първи път се сблъсква с истинските изисквания на професионалния спорт. Всекидневната конкуренция, високите очаквания и необходимостта непрекъснато да доказва мястото си постепенно го карат да разбере, че разликата между талантливите и успешните рядко се определя единствено от физическите качества. Много по-често тя се крие в характера, самодисциплината и отношението към ежедневния труд.

Упоритостта, самодисциплината и търпението обаче са качества, които Денислав носи в себе си още от детството – ценности, с които израства в семейството си и които и днес определят начина, по който живее и гледа на волейбола. Те оживяват в много от детските му спомени, но един от тях сякаш най-добре обяснява откъде идват отношението му към всяко предизвикателство и способността никога да не се отказва.

“Спомням си как се учех да си връзвам обувките. Не станах, докато не успях. Мисля, че още същия ден вече се бях научил. Може би именно тази упоритост ми помага и днес – не само във волейбола, а и в живота“, разказва той с усмивка.

На пръв поглед това е просто един наглед обикновен детски спомен. Всъщност именно в него се крие философията, която следва и до днес. Бърдаров никога не е бил от хората, които търсят по-лесния път или се отказват при първата трудност. Вярва, че постоянството е много по-ценно от краткотрайния успех, а истинските резултати идват единствено след дълъг и последователен труд.

Ако днес можеше да даде само един съвет на по-малкия си аз, той би бил съвсем прост:

“Никога не се отказвай. Пътят е дълъг и труден, но когато работиш здраво и вярваш в това, което правиш, успехите рано или късно идват.”

Тогава Денислав едва ли е предполагал колко пъти самият живот ще му напомни този урок. Само няколко години по-късно той ще поеме към първото си голямо предизвикателство извън България – начало на период, който ще го промени не само като волейболист, но преди всичко като човек.

Израстването

Първата стъпка по този нов път отвежда Бърдаров в Турция. След дебюта си в мъжкия волейбол с екипа на Монтана през 2023 година той подписва с ИББ Спор Истанбул. За едно 20-годишно момче това означава много повече от пореден трансфер – нов език, различна култура, живот далеч от семейството и ежедневие, в което трябва да се научиш да се справяш сам.

Именно в Истанбул започва да разбира, че професионалният волейбол далеч не се изчерпва с представянето по време на мачовете. Истинският професионализъм се изгражда всеки ден – в тренировъчната зала, във фитнеса, по време на възстановяването и във всички онези малки детайли, които остават невидими за публиката, но често правят разликата между добрия и големия състезател.

През 2024 година следващата спирка в кариерата му е Чизре – място, което и до днес определя като най-трудния период в живота си. Ако Истанбул го учи какво означава да бъдеш професионален спортист, Чизре го учи какво означава да пораснеш.

“Най-много се промених, когато отидох в Чизре. Това беше един от най-трудните моменти в живота ми – нова среда, различна култура и много предизвикателства. Именно тогава разбрах, че аз трябва да избирам клуба, а не клубът мен. Трябва винаги да се целя по-високо”, признава Бърдаров.

Тези няколко думи казват много повече от историята на един трансфер. Именно тогава Денислав започва да осъзнава, че развитието на един спортист зависи не само от представянето на игрището, а и от решенията, които взема извън него.

По-късно през същата година пътят му за кратко преминава и през Италия, където облича екипа на Гротацолина. Макар престоят му да е кратък, той му дава възможност да се докосне до една от най-силните волейболни школи в света. Италианският волейбол е известен с вниманието към детайла, тактическата подготовка и непрекъснатия стремеж към усъвършенстване – опит, който още повече обогатява разбирането му за играта.

След няколко месеца Бърдаров отново се завръща в Турция. През сезон 2025/2026 облича за втори път екипа на ИББ Спор Истанбул. Натрупаният през предходните години опит вече ясно личи в играта му. Той се превръща в един от най-постоянните състезатели на отбора и записва най-силния сезон в кариерата си до този момент. Именно това представяне по-късно ще му отвори вратите към Халкбанк Анкара и ще му помогне да се завърне в националния отбор.

Разбира се, по този път не липсват и трудните моменти. Контузиите са неизбежна част от кариерата на почти всеки професионален спортист. За Денислав те никога не се превръщат в оправдание. Напротив – приема ги като още една възможност да научи нещо ново за собственото си тяло и за себе си.

“Контузиите ме научиха как да се възстановявам по-добре, как да тренирам по-умно, как да се храня правилно и да се грижа за тялото си. С времето разбрах, че всяка трудност носи урок. Важно е не какво ти се случва, а как ще го използваш, за да станеш по-силен”, казва той.

Тази философия постепенно се превръща в част от начина, по който гледа на професионалния спорт. За него грижата за тялото не започва в деня на мача, а много по-рано – във всекидневната подготовка, възстановяването и вниманието към всеки детайл.

“На терена никога не мисля за здравето си. Там винаги трябва да дадеш сто процента. За тялото мислиш по време на тренировките, във фитнеса и при възстановяването. Но когато започне мачът, всичко това остава на заден план. Тогава трябва да оставиш всичко от себе си”, споделя Денислав.

Годините в чужбина му носят не само професионален опит, но и приятелства, които остават и след края на съвместния им път. Според Бърдаров една от най-големите привилегии на спорта е възможността да срещаш хора от различни държави и култури, от които винаги можеш да научиш нещо ново.

“Най-хубавото във волейбола е, че постоянно срещаш нови хора. С много от съотборниците ми останахме приятели и след края на общия ни път.”

Независимо в коя държава се намира обаче, има неща, които никога не се променят. Денислав няма специален ритуал преди мач и не разчита на талисмани за късмет. Единственото, което никога не пропуска, е кратката молитва. Вярата му върви ръка за ръка с една друга, по-малко позната страна от характера му – чувствителността, която рядко показва пред околните.

На игрището обаче това почти никога не личи. Бърдаров предпочита играта му да говори вместо него – качество, което съотборници и треньори често определят като една от най-силните му черти.

Когато говори за хората, които са били до него в най-трудните моменти, най-напред благодари на семейството си – опората, която никога не му е липсвала, независимо къде го е отвела кариерата. След това си спомня за всички специалисти, помогнали му да премине през най-трудните периоди на възстановяване.

“Семейството ми винаги е било най-голямата ми опора. От професионална гледна точка съм изключително благодарен на кондиционния ми треньор Серафим Лазов, който ми помогна много за възстановяването ми. Благодарен съм и на всички физиотерапевти и лекари, с които съм работил. От всеки един съм научил по нещо”, споделя с признателност Бърдаров.

Пробивът

Всички тези хора, уроци и изпитания постепенно оформят волейболиста, който виждаме днес.

След завръщането си в ИББ Спор Истанбул Денислав вече не е онова 20-годишно момче, което за първи път напуска България. Натрупаният през годините опит ясно личи във всяко негово решение на игрището. По-спокоен, по-уверен и много по-наясно с изискванията на професионалния спорт, той постепенно се превръща в един от най-постоянните състезатели на отбора.

Сезонът с екипа на ИББ се оказва най-силният в кариерата му до този момент. В едно от най-конкурентните първенства в Европа Бърдаров печели доверието на треньорския щаб и се утвърждава като една от основните фигури в състава. Срещу съперници, в чиито редици играят олимпийски шампиони, европейски първенци и едни от най-големите звезди на световния волейбол, той показва качество, което трудно може да бъде постигнато само с талант – постоянство. Не отделният силен мач, а способността да поддържа високо ниво във всяка среща привлича вниманието както на специалистите, така и на водещите клубове в Турция.

Любопитното е, че докато околните все по-често говорят за неговия пробив, самият Денислав продължава да бъде най-големият критик на себе си. За него усещането, че вече се е наложил сред най-добрите, все още не съществува.

“За мен този момент още не е дошъл. Може би отстрани изглежда, че имам самочувствие, но вътрешно не го усещам така. Винаги има върху какво да работя и какво да подобрявам. Все още не съм повярвал, че съм се наложил на най-високо ниво“, признава Бърдаров.

Именно тази непримиримост към собственото развитие е една от причините всяка следваща крачка в кариерата му да изглежда толкова естествена. Докато мнозина биха възприели подобен сезон като доказателство, че вече са постигнали целта си, Денислав го приема единствено като начало на ново предизвикателство.

То идва съвсем скоро. Халкбанк Анкара – един от най-големите клубове в европейския волейбол – му предлага възможност да направи следващата крачка в развитието си. За клуб, който всяка година се бори за шампионската титла в Турция и за най-високите отличия в Шампионската лига, подобен трансфер е естествено признание за всичко, което Бърдаров показва през последните сезони.

Още по-впечатляващо е с кои състезатели ще дели съблекалнята. През следващия сезон Бърдаров ще бъде съотборник с легендата на българския волейбол Матей Казийски, с белгийската звезда Сам Деро, с бразилския национал Дарлан и още редица волейболисти, които през последните години са сред водещите фигури в европейския волейбол. За момчето, което преди няколко години дори не е вярвало, че ще стане професионален състезател, това е признание, което трудно би могло да бъде по-голямо.

Самият Денислав обаче не възприема този трансфер като крайна цел. За него Халкбанк не е награда за свършената работа, а следващото предизвикателство – възможност отново да се доказва, този път сред едни от най-добрите волейболисти в света.

Почти по същото време идва и новата повиквателна за националния отбор. Само година след като остава извън окончателния състав за Световното първенство, Бърдаров отново получава доверието на Джанлоренцо Бленджини. Разликата е, че този път вече не е възприеман като перспективен млад талант, а като състезател, който е доказал качествата си на най-високо клубно ниво.

“Когато погледна назад, виждам, че всичко, което ми се случи през последната година, е резултат от труда, който положих. Благодарен съм, че получих този шанс и че успях да се възползвам от него. Винаги съм вярвал, че в спорта няма преки пътища – всичко идва с времето, постоянството и много работа”, споделя Денислав.

Работата с италианския специалист също се оказва ключова за развитието му. През последните три години Бърдаров не просто усъвършенства техническите си качества, а започва да разбира играта по съвсем различен начин. Ако в началото основният акцент е бил върху физическите качества, днес много повече мисли за решенията, които трябва да вземе във всяка конкретна ситуация.

“От Бленджини научих много. Не само технически, а най-вече как да разбирам по-добре самата игра. Днес много повече мисля за решенията, които вземам във всяка ситуация. Във волейбола не винаги има перфектно решение, но винаги има най-доброто за конкретния момент. Именно това се опитвам да търся във всяко разиграване”, разказва Денислав.

В тези думи ясно личи колко много е израснал през последните години. Ако в началото кариерата му е била свързана преди всичко с физическите качества и желанието да се докаже, днес много по-важни са спокойствието, търпението и способността да взема правилните решения в най-напрегнатите моменти.

Когато говори за бъдещето, личните цели отново остават на заден план.

Най-важно за него остава поколението, с което иска да остави следа в историята на българския волейбол.

“Искам след години хората да си спомнят за нашето поколение като за поколението, което е направило България горда”, казва Бърдаров с усмивка.

Тихата сила

Желанието да остави следа с националния отбор казва много и за начина, по който възприема собствените си успехи – колкото повече постига, толкова по-ясно осъзнава колко още има да учи.

“Всеки ден намирам по нещо, с което да се гордея. Всичко, през което съм преминал, ме е направило човека, който съм днес. Напомням си, че най-важното е човек никога да не спира да се труди”, казва Бърдаров.

Тези думи сякаш обобщават цялата му философия. За Денислав удовлетворението идва от усещането, че всеки ден е направил още една малка крачка напред. Именно малките, често невидими победи постепенно изграждат не само успешния спортист, но и човека зад него. Тази нагласа остава неговият най-сигурен ориентир – независимо дали предстои нов сезон, нов клуб или ново предизвикателство.

Следващото предизвикателство

Преди да започне новата глава с екипа на Халкбанк Анкара, вниманието на Бърдаров остава изцяло насочено към националния отбор. След силното си завръщане в представителния тим той вече е сред волейболистите, които все по-уверено печелят доверието на Джанлоренцо Бленджини. През септември България ще бъде домакин на Европейското първенство – възможност, която всеки национал мечтае да преживее. Да играеш пред пълни трибуни с български фенове е емоция, която трудно може да бъде сравнена с нещо друго.

Ако Денислав получи шанс да бъде сред избраниците на Бленджини, това ще бъде още една заслужена крачка в неговия път. Самият той обаче едва ли би определил подобен момент като връх в кариерата си. За него всяка постигната цел е просто начало на следващата. Най-добре сам описва етапа, в който се намира днес:

“Ако трябва да го сравня с един волейболен мач, бих казал, че съм във втория гейм. Някъде по средата – при 15:15. Смятам, че първият гейм вече е спечелен.”

На пръв поглед това е просто красива метафора. Всъщност в нея е събрана цялата история на Денислав Бърдаров – история, в която най-големите победи никога не идват изведнъж, а се изграждат ден след ден, с търпение, постоянство и много работа

И ако днес той наистина се намира едва във втория гейм, усещането е, че най-важните точки в този мач тепърва предстоят.

Катерина Морси, BGvolleyball.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google