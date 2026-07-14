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Виктор Полетаев ще продължи кариерата си в ОАЕ

  • 14 юли 2026 | 15:04
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Виктор Полетаев ще продължи кариерата си в ОАЕ

Руският волейболен национал Виктор Полетаев официално премина в клуба Шабаб Ал-Ахли от Обединените арабски емирства.

През сезон 2025/26 30-годишният диагонал взе участие само в един мач от руското първенство поради контузии.

На 6 декември той влезе като резерва в един от геймовете на двубоя със Зенит (Казан), загубен с 1:3. След като основният диагонал на Зенит (Санкт Петербург) Владислав Бабкевич също получи травма, на негово място бяха използвани посрещачите Марлон Янт и Максим Бочаров. В края на декември клубът от Санкт Петербург прекрати договора на Полетаев.

Виктор се присъедини към отбора от бреговете на Нева през 2020 г., идвайки от Кузбас. За този период той изигра 81 от възможни 171 мача за Зенит в шампионата на Русия, в които отбеляза 968 точки. През сезон 2020/21 Полетаев помогна на тима да спечели сребърните медали в първенството и да достигне до финалите за Купата на Русия и Купата на ЦЕВ.

През миналия сезон клубът от Дубай завърши на 5-о място в шампионата на ОАЕ, в който участват осем отбора. Преди Полетаев за Шабаб Ал-Ахли са играли и други руски волейболисти като Максим Жигалов и Денис Земчьонок.

"БО спорт"

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