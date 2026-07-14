ЦСКА обяви първо ново попълнение

Отборът на ЦСКА обяви първото си ново попълнение за предстоящия сезон в Sesame Национална баскетболна лига.

"Червените", които се завръщат в елита на българския баскетбол след двугодишно отсъствие, подписаха с Виктор Гергов.

"Добре дошъл отново у дома, Виктор Гергов", написаха от клуба в социалните мрежи.

За последно 22-годишният баскетболист бе част от тима на Спартак Плевен, но през март претърпя операция на коляното, която го извади от сметките до края на сезона.

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