Емил Стоилов подписа с нов отбор

Националът Емил Стоилов продължава кариерата си в Испания.

Стоилов подписа с тима на Палмер Баскет, обявиха официално от втородивизионния клуб.

"Българският център се присъединява към нашия отбор след страхотен сезон в Сант Антони", написаха от Палмер в профила си в социалната мрежа Инстаграм.

Емил Стоилов записа средно по 12.3 точки и 7.8 борби в 26-те мача, който изигра с отбора от Ибиса през редовния сезон 2025/2026 в трета дивизия на Испания.

В кариерата си Стоилов е бил част още от съставите на Овергаз, ЦСКА, Естудиантес, Реал Каное и Менорка.

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