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  3. Погачар призова за промени в програмата на Тур дьо Франс заради жегите

Погачар призова за промени в програмата на Тур дьо Франс заради жегите

  • 13 юли 2026 | 18:39
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Погачар призова за промени в програмата на Тур дьо Франс заради жегите

Четирикратният шампион в Обиколката на Франция Тадей Погачар призова за промени в календара, за да могат колоездачите да избегнат най-големите жеги.

Първите девет етапа от тазгодишното издание на Тур дьо Франс преминаха при изключително високи температура, като деветият етап дори бе съкратен с 30 километра заради жегата в района на Юсел и обявения червен код за горещини в района.

"Ако зависеше от мен, през юли и август нямаше да има състезания на места с толкова високи температури. Щях да променя календара изцяло, но не мога да направя нищо. Другият вариант може би е етапите да започват по-рано. Вчера имаше вариант да стартираме в 10:00 сутринта, но това нямаше да промени ситуацията особено, тъй като финалът пак щеше да бъде в най-горещото време. Мисля, че ще бъде по-добре, ако стартираме в 8 или 9 сутринта. Знам, че в това има и минуси, но вярвам, че всеки може да се настрои да става в 5 часа и да кара в 8", заяви словенецът.

Днешният понеделник е почивен ден за участниците в Обиколката на Франция, а във вторник - 14 юли, на националния празник на Франция, колоездачите ще изминат 166 километра Орилак до Льо Лиоран с денивелация от 3800 метра. За утре в региона на Кантал, откъдето ще мине обиколката, е обявен оранжев код за горещини.

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