Ясен е съставът на Франция за турнира в Чикаго и мача срещу България

Селекционерът на олимпийските шампиони от Париж 2024 от Франция Андреа Джани определи 14-те волейболисти, на които ще разчита на третия турнира от Волейболната лига на нациите в Чикаго.

“Петлите” срещат на този турнир отборите на Бразилия, Китай, Полша и България.

Франция излиза срещу България в последния си двубой от турнира в понеделник от 00:00 часа.

Състав на Франция за турнира в Чикаго от VNL:

Разпределители:

Антоан Бриза

Амир Тизи-Алу

Диагонали:

Стафан Бойер

Тео Фор

Посрещачи:

Мати Ено

Тома Пужол

Ноа-Дюфло-Роси

Антоан Потрон

Централни блокоровачи:

Муса Гуайе

Франсоа Юе

Симон Манян

Даниел Лиегбекедо

Либера:

Бенжамен Диез

Лука Рамон

Програма на Франция на турнира в Чикаго:

16 юли: 00:00 часа: Франция - Бразилия

17 юли: 00:00 часа: Франция - Китай

19 юли: 00:00 часа: Франция - Полша

20 юли: 00:00 часа: Франция - БЪЛГАРИЯ.

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