Ясен е съставът на Франция за турнира в Чикаго и мача срещу България

Селекционерът на олимпийските шампиони от Париж 2024 от Франция Андреа Джани определи 14-те волейболисти, на които ще разчита на третия турнира от Волейболната лига на нациите в Чикаго.
“Петлите” срещат на този турнир отборите на Бразилия, Китай, Полша и България.
Франция излиза срещу България в последния си двубой от турнира в понеделник от 00:00 часа.
Състав на Франция за турнира в Чикаго от VNL:
Разпределители:
Антоан Бриза
Амир Тизи-Алу
Диагонали:
Стафан Бойер
Тео Фор
Посрещачи:
Мати Ено
Тома Пужол
Ноа-Дюфло-Роси
Антоан Потрон
Централни блокоровачи:
Муса Гуайе
Франсоа Юе
Симон Манян
Даниел Лиегбекедо
Либера:
Бенжамен Диез
Лука Рамон
Програма на Франция на турнира в Чикаго:
16 юли: 00:00 часа: Франция - Бразилия
17 юли: 00:00 часа: Франция - Китай
19 юли: 00:00 часа: Франция - Полша
20 юли: 00:00 часа: Франция - БЪЛГАРИЯ.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google