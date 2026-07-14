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  3. Пирин се раздели с млад нападател

Пирин се раздели с млад нападател

  • 14 юли 2026 | 11:53
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Пирин се раздели с млад нападател

Ръководството на Пирин (Благоевград) няма да разчита на талантливия нападател Кристиян Бачев. Други двама юноши на "орлетата" Мартин Георгиев и Евгени Георгиев, както и двамата млади вратари Стоянов и Андонов остават в клуба.

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"Мартин, със своята коректност, трудолюбие и отговорност, заслужава мястото си в отбора. Той не е достигнал тавана в развитието си. Евгени изживява труден период, но в подготовката загатна, че има потенциал. Младите вратари имат качества и заедно с Иван Христов, който е специалист в преценката си за тях, решихме че ще бъдат част от проекта", заяви треньорът на благоевградчани Владислав Вутов.

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