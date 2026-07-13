Пирин представи двама нови

Пирин представи още две нови попълнения. След като до този момент Мики Орачев, Методий Стефанов, Роман Родопски и Тони Тасев подсилиха "орлетата", сега същото сториха и Кристиян Курбанов и Деян Иванов, които изкараха успешен пробен период.

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"Две попълнения в Пирин. Кристиян Курбанов и Деян Иванов изкараха успешно пробите и ще бъдат част от отбора на Пирин в предстоящата кампания. И двамата са централни защитници съответно от Спартак (Варна) и дубъла на Славия", написаха от клуба.

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