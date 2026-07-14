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Лейкърс ще се подсилят с крилото Зайеър Уилямс

  • 14 юли 2026 | 11:17
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Лейкърс ще се подсилят с крилото Зайеър Уилямс

Отборът от Националната баскетболна асоциация (НБА) Лос Анджелис Лейкърс привлича крилото Зайеър Уилямс с договор за една година на стойност три милиона долара, съобщава ESPN.

24-годишният баскетболист ще се присъедини към атаката на "езерняците", която загуби две от основните си фигури в лицето на ЛеБрон Джеймс и Руи Хачимура, които напуснаха състава като свободни агенти в началото на месеца.

Уилямс е бивш играч на Мемфис Гризлис и Бруклин Нетс, и има средно по 10,2 точки и 2,4 борби в 56 мача за "мрежите" през миналия сезон.

Привличането му означава, че съставът на Лейкърс е запълнен и вече има 15 играчи, след като от началото на лятото беше договорено оставането на Остин Рийвс, както и привличането на Уокър Кеслър, Сандро Мамукелашвили, Колин Секстън, Куентин Граймс и Кевон Лууни.

Старши треньорът Джей Джей Редик обаче все още иска да добави и крилото Джонатан Куминга към състава си, след като стана ясно, че той няма да преподпише с Атланта Хоукс, а за тази цел ще трябва да се раздели с някой от настоящите си състезатели.

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