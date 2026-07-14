Жребият за новия сезон в Winbet Супер Волей е на 21 юли

Националната волейболна лига (НВЛ) има удоволствието да информира всички клубове, медии и волейболни фенове, че официалният жребий за новия състезателен сезон в мъжкия елит - Winbet Супер Волей, ще бъде изтеглен след броени дни.

Официалната церемония, която ще определи програмата и сблъсъците по пътя към титлата, ще се състои на 21 юли (вторник) от 11:00 часа.

След оспорваните битки и невероятните емоции в залите из цяла България през изминалата кампания, елитните ни тимове вече научават съперниците си за старта на едно още по-вълнуващо първенство.

Гледайте на живо:

За да стигне емоцията до всеки фен, жребият ще бъде излъчен в пряко предаване. Можете да проследите събитието в реално време по телевизионния канал Max One.

Кога: 21.07.2026 г. | 11:00 ч.

Къде: На живо по Max One

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