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Жребият за новия сезон в Winbet Супер Волей е на 21 юли

  • 14 юли 2026 | 11:00
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Националната волейболна лига (НВЛ) има удоволствието да информира всички клубове, медии и волейболни фенове, че официалният жребий за новия състезателен сезон в мъжкия елит - Winbet Супер Волей, ще бъде изтеглен след броени дни.

Официалната церемония, която ще определи програмата и сблъсъците по пътя към титлата, ще се състои на 21 юли (вторник) от 11:00 часа.

След оспорваните битки и невероятните емоции в залите из цяла България през изминалата кампания, елитните ни тимове вече научават съперниците си за старта на едно още по-вълнуващо първенство.

Гледайте на живо:

За да стигне емоцията до всеки фен, жребият ще бъде излъчен в пряко предаване. Можете да проследите събитието в реално време по телевизионния канал Max One.

Кога: 21.07.2026 г. | 11:00 ч.

Къде: На живо по Max One

Следете официалния сайт на НВЛ и профилите ни в социалните мрежи за всички актуални новини преди старта на сезон 2026/2027!

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