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Италия се готви за дебюта си в Осака, Романо анализира група 9

  • 14 юли 2026 | 11:12
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Италия се готви за дебюта си в Осака, Романо анализира група 9

„Адзурите“ откриват третата седмица от Волейболната лига на нациите (ВЛН) срещу Япония във вторник, 15 юли, от 12:20 ч. българско време.

„Очаквам хубава спортна битка“, заяви Юри Романò.

Мъжкият национален отбор на Италия по волейбол се подготвя в Осака за третата седмица от надпреварата.

Световният шампион Италия е готов за третата и последна седмица от междуконтиненталната фаза на Волейболната лига на нациите. След двудневни тренировки в Осака, възпитаниците на Фердинандо Де Джорджи се готвят за дебюта си в група 9 срещу домакина Япония. Срещата е насрочена за вторник, 15 юли, от 12:20 ч. българско време и ще бъде излъчена пряко по ДАЗН и ВБТВ.

Националният отбор пристига в Япония с пет победи от осем мача, изиграни в Канада и Словения, и актив от 16 точки. Това им отрежда временно шесто място в общото класиране. Целта е да се добавят важни точки в надпреварата за финалите, които ще се проведат в Нинбо, Китай, от 29 юли до 2 август.

Мачът срещу Япония ще се играе в „Асуе Арена“ в Осака, съоръжение с капацитет от около 10 000 места. За този етап към състава на Италия се завръщат ключови фигури като Симоне Джанели, Фабио Балазо, Роберто Русо и Юри Романò.

Именно Юри Романò коментира предстоящата седмица в Япония: „Националният отбор е в много добро състояние. В първите седмици от ВЛН видяхме момчета, които се присъединиха към групата през годините, да играят като титуляри и да се справят наистина добре. Много сме щастливи, че ги видяхме като главни действащи лица. Лично аз се чувствам добре и нямам търпение да започнем. В тази група в Япония ще бъдем почти в пълен състав, така че сме много любопитни да видим как ще играем“.

Диагоналът на „адзурите“ говори и за тежестта да си отбор, наблюдаван с голямо внимание: „Дали гледат на Италия с възхищение? Това със сигурност е повод за голяма гордост. Нашата цел винаги е да стигаме до края на състезанията, така че е неизбежно да има известно напрежение. Миналата година също се изправихме на Световното първенство 2025 като действащи шампиони, имаше напрежение, но успяхме да се справим с него и да защитим титлата си“.

Относно Япония, първият съперник от група 9, Романò добави: „Япония е много труден противник, когото познаваме добре. Винаги е трудно да се изправиш срещу тях: те са много силни в защита и като цяло имат много ефективна организация на играта. За да спечелиш точка, почти винаги трябва да атакуваш няколко пъти. Ще е нужно търпение, особено защото това ще бъде първият официален мач, който ще изиграем всички заедно след известно време. Очаквам хубава спортна битка“.

Волейболистът обърна внимание и на останалите съперници в групата: „Аржентина, срещу която играхме в приятелски мач в Тренто, е корав отбор. Във всички спортове те винаги влагат много страст (garra), така че ще бъде много интензивен сблъсък от спортно-техническа гледна точка. Белгия е отбор, който израсна много през последните години. На Световното първенство се изправихме срещу тях и загубихме в груповата фаза, така че знаем добре, че не трябва да се разсейваме. И накрая, Куба досега не се представя много добре в тази ВЛН, но разполага с играчи с голяма стойност и за тях този етап ще бъде важен, за да избегнат последните места в класирането. Мачът срещу тях също ще бъде труден и не бива да се подценява“.

Съставът на Италия за Осака:

Разпределители:
Симоне Джанели
Рикардо Сбертоли

Диагонали:
Юри Романо
Алесандро Боволента

Посрещачи:
Франческо Сани
Матия Ботоло
Даниеле Лавия
Лука Поро

Центрове:
Джанлука Галаси
Джовани Сангуинети
Роберто Русо
Пардо Мати

Либера:
Габриеле Лауренцано
Фабио Балазо

Програмата на Италия в Осака (българско време):
15 юли, 12:20 ч.: Италия – Япония
16 юли, 08:30 ч.: Италия – Белгия
18 юли, 12:20 ч.: Италия – Аржентина
19 юли, 08:30 ч.: Италия – Куба

Програма на група 9 (българско време):
Сряда, 15 юли: Канада – Аржентина (05:00 ч.); Белгия – Куба (08:30 ч.); Япония – Италия (12:20 ч.)
Четвъртък, 16 юли: Белгия – Италия (08:30 ч.); Япония – Канада (12:20 ч.)
Петък, 17 юли: Куба – Аржентина (06:00 ч.)
Събота, 18 юли: Канада – Куба (06:00 ч.); Аржентина – Италия (12:20 ч.); Япония – Белгия (12:20 ч.)
Неделя, 19 юли: Белгия – Канада (05:00 ч.); Куба – Италия (08:30 ч.); Япония – Аржентина (12:20 ч.)

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