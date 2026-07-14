Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Първа тренировка за Волов-Шумен 2007

Първа тренировка за Волов-Шумен 2007

  • 14 юли 2026 | 07:34
  • 250
  • 0
Първа тренировка за Волов-Шумен 2007

Днес в 18:00 часа, започва подготовката на Волов-Шумен 2007 (Шумен) за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му, отбора ще играе приятелски срещи. Седмица преди старта на първенството, шуменския тим ще излезе за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програма за мачовете:

21 юли: Волов-Шумен 2007 – Олимпик (Варна)

25 юли: Волов-Шумен 2007 – Черно море II (Варна)

29 юли: Волов-Шумен 2007 – Светкавица 2014 (Търговище)

8 август: Волов-Шумен 2007 – Черноморец (Балчик)

11 август: Волов-Шумен 2007 – Етър II (Велико Търново)

15 август, купа на АФЛ: Волов-Шумен 2007 – жребий ще определи съперника

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Билетите за спектакъла на Христо Стоичков вече са в продажба

Билетите за спектакъла на Христо Стоичков вече са в продажба

  • 14 юли 2026 | 00:23
  • 2934
  • 5
Борац проведе официалната си тренировка на "Герена" преди реванша с Левски

Борац проведе официалната си тренировка на "Герена" преди реванша с Левски

  • 13 юли 2026 | 21:21
  • 3325
  • 7
Винко Маринович: Левски е добър отбор, но ние също имаме своите качества, за да продължим напред

Винко Маринович: Левски е добър отбор, но ние също имаме своите качества, за да продължим напред

  • 13 юли 2026 | 20:26
  • 1972
  • 1
Вратарят на Борац: Дошли сме да се борим и да търсим победата

Вратарят на Борац: Дошли сме да се борим и да търсим победата

  • 13 юли 2026 | 20:25
  • 1515
  • 2
Сериозен интерес към един от играчите на Дери Сити, вкарал срещу ЦСКА

Сериозен интерес към един от играчите на Дери Сити, вкарал срещу ЦСКА

  • 13 юли 2026 | 20:02
  • 2954
  • 2
Спартак (Варна) пусна билетите за битката с ЦСКА 1948

Спартак (Варна) пусна билетите за битката с ЦСКА 1948

  • 13 юли 2026 | 19:19
  • 721
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 2216
  • 7
Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

  • 14 юли 2026 | 07:37
  • 1125
  • 0
Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

  • 13 юли 2026 | 16:17
  • 32253
  • 102
Свързват Питас със завръщане в Кипър

Свързват Питас със завръщане в Кипър

  • 13 юли 2026 | 19:02
  • 15557
  • 11
Обсъжда се възможността за мач България - Барселона

Обсъжда се възможността за мач България - Барселона

  • 13 юли 2026 | 17:31
  • 31403
  • 170
Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

  • 13 юли 2026 | 16:00
  • 17983
  • 27