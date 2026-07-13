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Футбол, театър и спортни турнири във финалната седмица на Mondial Camp 2026

  • 13 юли 2026 | 17:15
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Футбол, театър и спортни турнири във финалната седмица на Mondial Camp 2026

Mondial Camp 2026 навлиза в последната си седмица с програма от футболни срещи, спортни турнири, театрални постановки и социални инициативи. От 13 до 19 юли пространството зад Националния музей „Земята и хората“ ще посрещне посетители от всички възрасти, а кулминацията ще бъде излъчването на финала на Световното първенство по футбол в неделя вечер.

Програмата на 13 юли ще бъде съвместно събитие „Лейбъла и Наследниците“ от 19:00 ч., последвано от Mondial Camp Quiz в 20:00 ч.

Във вторник и сряда посетителите ще могат да се включат в „Джага като за световно“ с Rexona, турнири по Subsoccer и програма, посветена на превенцията на употребата на алкохол. В сряда от 18:00 ч. ще се проведе и Националната АНТИСПИН кампания.

Футболната програма през седмицата включва срещите Франция – Испания във вторник и Англия – Аржентина в сряда. И двата мача започват в 22:00 ч.

От 16 до 18 юли Mondial Camp ще бъде сцена и на три театрални постановки. На 16 юли публиката ще се наслади на „Без гаранция“, на 17 юли – „Неделя сутрин“, а на 18 юли – „Отчаяни съпрузи 2“. Представленията започват в 20:00 ч.

В събота програмата включва и турнир по електронни спортове от 18:00 ч., както и излъчване на мача за третото място в полунощ.

Финалният ден, 19 юли, започва в 12:30 ч. със Sofia Up -безплатно бизнес, младежко събитие. Следобедната програма включва „Джага като за световно“ с Rexona, инициатива за превенция на употребата на алкохол и демонстрация на клуб по художествена гимнастика „ЕМДЖОЙ“. От 20:00 ч. ще се проведе турнир по Subsoccer.

Кулминацията на Mondial Camp 2026 ще бъде в 22:00 ч., когато финалът на Световното първенство по футбол ще бъде излъчен на голям екран и още 10, 65 инчови телевизори.

Организаторите канят жителите и гостите на София да посетят финалната седмица на Mondial Camp 2026 и да преживеят заедно последните футболни емоции от турнира.

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