Почина съдия, който в последния момент бе изваден от списъка за Световното първенство

Елитният нидерландски футболен съдия Роб Диперинк почина на 38-годишна възраст, седмици след като беше изваден от списъка за Световното първенство заради арест по обвинение в сексуално посегателство в Обединеното кралство.

Нидерландската футболна асоциация потвърди новината за кончината на Диперинк в официално изявление. Според местния вестник AD полицията провежда разследване за „починало лице“ на улицата, където е живял арбитърът. Причината за смъртта му не се съобщава.

Диперинк трябваше да бъде част от съдийския екип на Световното първенство това лято, но в крайна сметка ФИФА го остави извън турнира. Това се случи, след като той беше арестуван по подозрение в сексуално посегателство над непълнолетно момче – случай, който впоследствие беше прекратен.

„ФИФА може да потвърди, че Роб Диперинк е отстранен от списъка с длъжностни лица за Световното първенство“, гласеше изявление на световната централа. Самият съдия заяви, че е „много натъжен от невярното обвинение“ и е „разочарован“, че ще пропусне Мондиала.

Той беше обвинен в нежелано докосване и опит да примами момчето в хотелската си стая преди мача от Лигата на конференциите на УЕФА между Кристъл Палас и Фиорентина през април, за който бе пристигнал в Англия, за да ръководи.

След като се завърнал от пътуването за мача, той бил арестуван пред други длъжностни лица на УЕФА.

В изявлението на нидерландската футболна асоциация се казва: „Шокирани и дълбоко натъжени сме от кончината на съдията Роб Диперинк. С Роб съдийската общност губи високо ценен арбитър с международен опит, но преди всичко – прекрасен и отдаден колега. Мислите ни са с неговото семейство, приятели и всички, които го обичаха. Желаем им много сила и подкрепа, за да се справят с тази огромна загуба.“

Случаят срещу Диперинк беше прекратен поради липса на доказателства.

Диперинк започва да ръководи мачове в най-високото ниво на нидерландския футбол през 2017 г. Той беше ВАР съдия на Европейското първенство през 2024 г. и беше международно признат като топ арбитър.

В събота той ръководи приятелска среща между нидерландския елитен отбор Гоу Ахед Ийгълс и кипърския Аполон. Аполон спечели с 3:0. Диперинк трябваше да ръководи мачове в Ередивизи и през този сезон.

Френският съдия Уили Делажо замени Диперинк на Световното първенство и беше сред ВАР реферите, участвали в спорната победа на Аржентина над Египет на осминафиналите.

Египет призова ФИФА да разследва начина, по който отборът отпадна, като обвиненията бяха насочени към френския съдийски екип.

Ръководителят на съдиите във ФИФА Пиерлуиджи Колина отговори, че „никой не може да поставя под въпрос почтеността“ на съдийството и че „неоснователните твърдения нямат място в нашия спорт“.

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Снимки: Imago