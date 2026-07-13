Яник Синер си гарантира №1 в света поне до края на годината

Яник Синер си гарантира място във финалния турнир на АТР в Торино през ноември, както и първото място в световната ранглиста поне до края на 2026 година, тъй като не може да бъде изместен, дори Зверев и Алкарас да спечелят повечето турнира до края на сезона.

След победата си в третия турнир от Големия шлем за сезона - "Уимбълдън", италианският тенисист натрупа рекордна преднина пред втория в класацията на АТР Александър Зверев, който изостава с 4970 точки. Разликата между Синер и вече третия Карлос Алкарас пък набъбна до 5290 точки, след като последният загуби 1300 от актива си.

На 2 февруари Алкарас беше безапелационен номер 1 и имаше повече от 3000 точки преднина пред Синер, но от април насам не играе заради контузия на китката.

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