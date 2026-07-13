САЩ с най-добрите си волейболисти срещу България в Чикаго

Стана ясен съставът на мъжкия национален отбор на САЩ за третата седмица на Лигата на нациите, двубоите от които ще се проведат от 15 до 20 юли. Селекционерът Карч Кирали ще разчита на състезателите, които бяха на линия и във втората седмица на надпреварата.

До момента "янките" имат 6 победи и 2 загуби, и 19 точки в актива си, като заемат втората позиция във временното класиране.

В “Хофман Истейтс” американците срещат Китай (16 юли), Бразилия (17 юли), Полша (20 юли).

Американците се изправят срещу родните национали на 19 юли (неделя), в 04:00 ч. б.в.

Състав на САЩ за третата седмица на VNL в Чикаго:

Разпределители:

Мика Кристенсън

Мика Ма′а

Посрещачи:

Мат Андерсън

ТиДжей Дефалко

Итън Чемплин

Джордан Юърт

Купър Робинсън

Диагонали:

Коул Хартке

Джейк Хейнс

Централни блокировачи:

Тейлър Ейвърил

Джейк Джендрик

Мат Найт

Либера:

Ерик Шоджи

Мейсън Бригс

Резерви: Габи Гарсия (диагонал), Андрю Роуън (разпределител), Майкъл Маршмън (център), Мерик Макхенри (център).

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