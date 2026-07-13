Светослав Арнаудов ще играе в Добруджа 07 за 16-и пореден сезон

Най-опитният волейболист в състава на Добруджа 07 ще продължи да носи жълто-зеления екип и през новия сезон.

Централният блокировач Светослав Арнаудов ще запише своя 16-и пореден сезон с добричкия клуб – доказателство за постоянството, професионализма и отдадеността му към отбора.

С Добруджа 07 Арнаудов е спечелил една шампионска титла и две Купи на България, а през изминалия сезон бе част от състава, който триумфира с титлата във Висшата лига.

“Пожелаваме на Светослав здраве, силен сезон и още много успехи с екипа на Добруджа 07”, написаха от клуб в Добрич.

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